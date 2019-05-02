Король Таиланда женился на главе своей охраны

Король Таиланда Рама X взял в жены начальницу своей личной охраны Судхиду Вачиралонгкорн. Она получит титул и может пользоваться всеми соответствующими для королевы привилегиями. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора.

Новая избранная короля Рамы X стала четвёртой по счёту. Отмечается, что Судхида Вачиралонгкорн начала работать в королевской охране еще в 2013 года. Последнее время она руководила подразделением, отвечающим за безопасность главы государства.

Официальная церемония коронации 66-летнего Рамы X состоится в ближайшие дни в Таиланде.

О том, что он намерен взять в жены 40-летнюю охранницу, было объявлено за несколько дней до коронации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что король и королева Бельгии прилетят в Петербург на футбол.