СКА официально объявил об уходе Прохоркина

Николай Прохоркин. Фото: twitter.com/hcSKA
Николай Прохоркин. Фото: twitter.com/hcSKA

Петербургский хоккейный клуб СКА попрощался с форвардом Николаем Прохоркиным. Официальное сообщение было размещено в «Твиттере» хоккейного клуба. СКА поблагодарил Прохоркина за добросовестную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Ранее стало известно, что форвард армейцев продолжит свою спортивную карьеру в клубе НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

За СКА хоккеист отыграл 162 матча, в которых набрал 104 очка (48+56). В 2017 году вместе с командой Прохоркин стал победителем Кубка Гагарина. В этом сезоне форвард забросил в ворота противника 20 шайб и совершил 21 голевую передачу в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Кемппайнен займет позицию Дацюка в СКА Петербурга. Игрок сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен присоединится к СКА пока только на один год.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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