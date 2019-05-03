Петербуржцы смогут бесплатно посетить Кубок Европы по синхронному плаванию

По информации ФСПР, принять участие точно приедут команды из Австрии, Белоруссии, Хорватии, Италии, Турции, Сан-Марино и др. Фото: https://pixabay.com

По информации ФСПР, принять участие точно приедут команды из Австрии, Белоруссии, Хорватии, Италии, Турции, Сан-Марино и др. Фото: https://pixabay.com

Соревнования пройдут в Петербурга с 10 по 12 мая в бассейне “Невская волна”.

Для участия в состязаниях в Петербург прибудут представители 18 национальных команд из Европы. Главным призов станет — право отправиться на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

По информации ФСПР, принять участие точно приедут команды из Австрии, Белоруссии, Хорватии, Италии, Турции, Сан-Марино, Португалии, Израиля, Греции, Германии, Великобритании, Финляндии, Испании, Сербии, Украины, Лихтенштейна.

На молодых спортсменов приедут также посмотреть и президент Европейской лиги по водным видам спорта (LEN) Паоло Барелли, президент федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, а также ожидается и действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

Стоит отметить, что вход на соревнования бесплатный. Организаторы правда уточняют, что получить билет все же надо будет. Его будут выдавать за час до начала соревнования в кассе бассейна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Рой Джонс приедет в Петербург на Кубок губернатора по боксу.