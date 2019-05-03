Со следующего года гимнасты должны будут носить на форме флаг или название страны

В рамках обсуждения в Петербурге также установили сроки проведения чемпионата мира 2020 года по аэробике. Фото: https://pixabay.com
В рамках обсуждения в Петербурге также установили сроки проведения чемпионата мира 2020 года по аэробике. Фото: https://pixabay.com

Такое решение приняла Международная федерация гимнастики.

Исполнительный комитет FIG обязует всех гимнастов с 2020 года указывать на форме принадлежность к стране. Такое решение было принято в Петербурге. Об этом сообщают “РИА.Новости”.

На форме должны быть указы либо название страны, либо флаг страны. Также исполком FIG утвердил концепцию для защиты спортсменов и других лиц от домогательств в спорте во время соревнований.

В рамках обсуждения в Петербурге также установили сроки проведения чемпионата мира 2020 года по аэробике. Он пройдет в 14-16 мая в Баку.

Помимо этого, в турнирах на Олимпиаде в Токио спортсмены должны будут носить разного цвета форму, чтобы отличить командные и личные турниры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы смогут бесплатно посетить Кубок Европы по синхронному плаванию.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
FIG гимнасты
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Со следующего года гимнасты должны будут носить на форме флаг или название страны
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