Плаза оценил шансы своих подопечных в матче с «Локомотив-Кубань»

Плаза надеется, что его подопечные будут бороться до конца. Фото: basket.fc-zenit.ru

Плаза надеется, что его подопечные будут бороться до конца. Фото: basket.fc-zenit.ru

«Зенит» сможет победить, если будет грамотен при обороне, считает тренер.

Об этом стало известно сегодня, третьего мая. Джоан Плаза надеется, что «Зенит» порадует своих болельщиков победой над командой из Кубани – для этого есть все предпосылки. Тренер «сине-бело-голубых» заверил, что баскетболисты едут за победой.

При этом Плаза не считает, что предстоящий матч можно назвать простым. «Зениту» предстоит встретиться с серьезным соперником, но если петербургские баскетболисты не будут много ошибаться и хорошо сыграют в обороне, то смогут одолеть «Локомотив-Кубань». Также тренер команды отметил, что надеется на полную самоотдачу игроков.

«Могу сказать, что даже если мы уступим в Краснодаре, но будем бороться до последних секунд, я буду доволен»,

— подытожил Плаза.

Напоминаем, что встреча состоится четвертого мая.

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