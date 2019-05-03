США и Словакия не в восторге от «Северного потока – 2»

Страны уверены, что это строительство газопровода скажется на суверенитете, территориальной целостности и энергетической безопасности Украины.

Об этом стало известно третьего мая. С заявлением выступили главы США и Словакии, которые считают, что проект не должен быть реализован. Дональд Трамп и Петер Пеллегрини назвали «Северный поток – 2» геополитическим оружием, которое угрожает национальной безопасности Украины.

Помимо прочего, в очередной раз Трамп и Пеллегрини напомнили, что откажется от санкций против России только в том случае, если будут выполнены минские соглашения.

Напоминаем, что «Северный поток – 2» свяжет Россию и Германию через Балтийское море. Проект планируют реализовать до конца 2019 года. Пока что свое разрешение на строительство газопровода не дала только Дания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Украина может объявить войну России, если “Северный поток-2” так и не закончат.