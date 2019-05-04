Смартфоны Apple и HTC садятся быстрее заявленного времени

В Apple уже отреагировали на обвинения. Фото: Pixabay

В Apple уже отреагировали на обвинения. Фото: Pixabay

Британские специалисты по защите прав потребителей «Which?» провели эксперименты.

По результатам тестирования, девять моделей iPhone не смогли работать в автономном режиме то количество времени, которое указывает производитель.

Новая модель смартфона iPhone XR в режиме разговора проработала 16 часов и 52 минуты. Как заявляет американская компания Apple, данная модель телефона держит заряд аккумулятора в течение 25 часов.

У моделей смартфонов от HTC не такая большая разница. Однако производитель заявляет о 20 часах и 30 минутах работы телефона от одного заряда батареи, в то время как тестирование показало не более 19,6 часов работы.

Компания Apple прокомментировала обвинения. Она заявила, что тестирования всей своей продукции проводит предельно тщательно, а сторонние эксперты не стали предоставлять информацию о методологии исследования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые опровергли миф о вреде смартфонов и микроволновок.