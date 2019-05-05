Российские города названы самыми экстремальными в мире

Испанская газета El Pais составила список самых сложных для жизни городов мира.

Первое место в рейтинге журналисты отвели городу Якутск и селу Оймякон. Авторы считают, что в Якутске самые сложные для постоянного проживания погодные условия, поскольку в зимнее время температура воздуха в нем может опускаться до минус 40 градусов.

Одновременно с Якутском эксперты назвали самым экстремальным местом на планете село Оймякон в Якутии. В 1926 году температура воздуха в селе опускалась до минус 71,2 градуса. Отмечается, что в Оймяконе живет очень много стариков.

Ступенькой ниже в рейтинге располагается еще один якутский город Верхоянск. Это место славится рекордными перепадами температур. Самая низкая зафиксированная температура — минус 69,8 градуса, а самая высокая плюс 37.

Самым жарким городом в мире оказался Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где температурный максимум достигает 59,5 градуса Цельсия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург вошел в топ — 5 лидеров туризма — 2018 в России.