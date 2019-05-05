Мессенджеры обязали идентифицировать пользователей по номеру телефона

Постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи вступает в силу в России с 5 мая. Соответствующий документ был подписан премьером РФ Дмитрием Медведевым в ноябре 2018 года.

В тексте уточняется, что при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана запросить данные о нем у оператора, которые тот должен прислать в течение 20 минут. При совпадении данных пользователь сможет авторизоваться и получить уникальный номер, который будет внесен в реестр оператора с указанием, каким именно из мессенджеров пользуется человек.

В случае расторжения договора об услугах предоставления связи, оператор обязан в течение суток сообщить об этом мессенджеру. Тот, в свою очередь, должен провести повторную идентификацию пользователя, и если этого сделать не удастся – деавторизовать его.

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