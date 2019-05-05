Дрозденко поздравил ветеранов с Днем городов воинской славы

Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

5 мая в Ленинградской области отмечают День городов воинской славы. Ветеранов и местных жителей поздравил губернатор Александр Дрозденко.

Текст поздравления губернатора размещен на сайте областного правительства.

«Призываю сегодня, в День городов воинской славы почтить память всех, кто отдал жизнь за родную землю. Вечная слава защитникам Отечества!», — заявил Дрозденко.

По словам губернатора региона, в ближайшие дни к воинским памятникам принесут цветы многие юные жители Ленобласти, тем самым встретившись с историей, они смогут понять, что значит Родина для человека.

Звание городов воинской славы в Ленобласти присвоено Луге, Выборгу Тихвину и Гатчине.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с праздником Весны и Труда.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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