Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с праздником Весны и Труда

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил всех жителей региона с праздником Весны и Труда. Об этом сообщает правительство Ленобласти в среду, 1 мая.

Губернатор отметил, что Первомай ассоциируется у него не только с отдыхом, но и с общественным движением трудящихся в защиту своих прав.

Дрозденко также подчеркнул, что для правительства Ленобласти приоритетной задачей является защита прав людей и развитие экономики, которое позволит свести к минимуму безработицу и обеспечит рост заработной платы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади. По словам градоначальника, в Петербурге живут активные, креативные и волевые люди, работающие на благо города на Неве.