Сегодня в Петербурге пройдет открытие памятника Алие Молдагуловой

Сегодня, 6 мая, северо-западнее дома 5 по улице Молдагуловой пройдет торжественная церемония.

В 12:00 часов дня на указанному адресу состоится церемония открытия памятника Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Алие Молдагуловой была девушкой-снайпером, которая в годы Великой Отечественной воны убила 78 солдат и офицеров противников. Алия родилась в ауле Булак в Казахстане. С детства осталась без родителей и воспитывалась в семье дяди. С этой семьей она позже переехала в Ленинград.

В июне 1941 года семью дяди эвакуировали, но Алия осталась. С июля 1943 года девушка приняла присягу и была направлена снайпером в 54-ю стрелковую бригаду.

Девушка умерла в 18 лет — 14 января 1944 года. Уже 4 июня этого же года Алие Молдагуловой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге запустили проект “Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград”.