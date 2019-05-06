Беглов принес соболезнования родственникам погибших в Шереметьево

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи катастрофой.

Беглов выразился от имени всех жителей Санкт-Петербурга, заявив, что выражает самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пассажиров самолета, который сгорел вчера, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево.

Он выразил слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких людей в страшной авиакатастрофе. Беглов отметил, что беда стала общей болью для всех нас. Также он пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был госпитализирован.

Ранее стало известно о том, что в Шереметьево во время экстренной посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, следующий из Москвы в Мурманск, от авиакомпании «Аэрофлот». При пожаре погиб 41 человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что черные ящики сгоревшего самолета нашли в Шереметьево.