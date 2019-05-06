Руководитель КИО рассказал, где может расположиться петербургская ОСК

ОСК может занять бывшие офисы либо Комитета по энергетике, либо Комитета по финансам. Фото: Piter.TV

ОСК может занять бывшие офисы либо Комитета по энергетике, либо Комитета по финансам. Фото: Piter.TV

Есть два места, которые сейчас обсуждаются чиновниками.

Комментарий руководителя КИО Валерия Калугина появился сегодня, шестого мая. Он отметил, что чиновники пока что выбирают, куда переедет «Объединенная судостроительная компания». Они рассматривают два варианта – бывший офис Комитета по энергетике, который находился на улице Антоненко, а также здание на Вознесенском проспекте, в котором размещался Комитет по финансам.

Известно, что петербургская ОСК займет площадь более чем в шесть тысяч квадратных метров. Пока что руководитель КИО не готов рассказать, как будет осуществляться передача объектов. Понятно лишь, что «конечно, за деньги».

«Способ передачи: торги или соглашение — будет понятен после принятия решения»,

— передает слова спикера Piter.TV.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин обсудил с Полтавченко развитие судостроения в России.