Депутаты Верховной Рады не против отдохнуть в Крыму

Именно так и поступил депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники.
Поездку в Крым депутат подарил супруге, передают «РИА. Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата.
Депутат посетил памятник Ленину в Ялте, со смотровой площадки с видом на Медведь-гору так же появились фотографии в Сети. Помимо этого, в Интернете можно найти совместным супружеским фото с инсталляцией, символизирующей надпись «Я люблю Ялту».
Депутат написал, что во время визита в Крым его вспомнились детские годы.
«Здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались», — написал депутат.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что делегаты из США влюбились в Крым.