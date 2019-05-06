Депутаты Верховной Рады не против отдохнуть в Крыму

О своих впечатления Шуфрич рассказал в Facebook. Фото: https://www.facebook.com
О своих впечатления Шуфрич рассказал в Facebook. Фото: https://www.facebook.com

Именно так и поступил депутат от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники.

Поездку в Крым депутат подарил супруге, передают «РИА. Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата.

Депутат посетил памятник Ленину в Ялте, со смотровой площадки с видом на Медведь-гору так же появились фотографии в Сети. Помимо этого, в Интернете можно найти совместным супружеским фото с инсталляцией, символизирующей надпись «Я люблю Ялту».

Депутат написал, что во время визита в Крым его вспомнились детские годы.

«Здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались», — написал депутат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что делегаты из США влюбились в Крым.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
верховная рада крым
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