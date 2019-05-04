Делегаты из США влюбились в Крым

Представители США из делегации общественных деятелей после посещения Крыма признались в любви к полуострову.

В состав делегации вошло около 20 человек из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Они пробыли в Крыму 5 дней.

После посещения делегаты рассказали, что Крым им очень понравился и радикальная политика США по отношению к данному полуострову вызывает у них недоумение, пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаера.

Отмечается, что жители Америки не имеют полного представления о происходящем в Крыму, так как до них не доходит «взвешенная информация».

Также делегаты приняли участие в первомайской демонстрации в Крыму. Они несли антинатовский транспортная и американские флаги, показывая, что они «за российский Крым».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Крыма отказывают пускать Зеленского в его квартиру.