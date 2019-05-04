Делегаты из США влюбились в Крым

Делегаты приехали с пятидневным визитом. Фото: Pixabay
Делегаты приехали с пятидневным визитом. Фото: Pixabay

Представители США из делегации общественных деятелей после посещения Крыма признались в любви к полуострову.

В состав делегации вошло около 20 человек из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Они пробыли в Крыму 5 дней.

После посещения делегаты рассказали, что Крым им очень понравился и радикальная политика США по отношению к данному полуострову вызывает у них недоумение, пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаера.

Отмечается, что жители Америки не имеют полного представления о происходящем в Крыму, так как до них не доходит «взвешенная информация».

Также делегаты приняли участие в первомайской демонстрации в Крыму. Они несли антинатовский транспортная и американские флаги, показывая, что они «за российский Крым».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что власти Крыма отказывают пускать Зеленского в его квартиру.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
делегация крым США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матч «Зенит» — «Ахмат» закончился ничьей
Беглов официально открыл мотосезон в Петербурге
В РПЦ прокомментировали информацию о болезни патриарха
Делегаты из США влюбились в Крым
Масштабное собрание стихов Володина выпустят в Петербурге
Здание «Красного треугольника» может рухнуть из-за вандалов
Обвиняемый в стрельбе в Вырице заключен под стражу
Возлюбленный украл 115 тысяч рублей с карты петербурженки