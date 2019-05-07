Во вторник в Петербурге будет лить дождь

Парад на Дворцовой площади 9 мая осадки испортить не должны.

Петербуржцев ждет дождливый вторник, сообщили в Гидрометцентре 7 мая. Температура воздуха составит 9 градусов тепла. Ночью осадки, скорее всего, не прекратятся, а воздух похолодает до 4 градусов.

Ближайшие два дня, по прогнозу Гидрометцентра в Санкт-Петербурге будет ясно. Предположительно, дождь не станет портить парад Победы 9 мая на Дворцовой площади Петербурга. В пятницу 10 мая осадки вернутся, но при этом и потеплеет — температура вырастет до 19 градусов.

Из-за дождя дорожная ситуация утром во вторник в Петербурге осложнилась — сейчас в городе 7 баллов пробок. Асфальт может быть скользким, а видимость — хуже чем обычно. Из-за дорожных работ сложными участками стала Мытнинская и Кронверкская набережные.

Ранее Gazeta.sPb сообщила о программе праздника на День Победы в Петербурге.