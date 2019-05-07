Петербург и Севастополь — самые желанные города на День Победы

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. Фото: vk.com/public53130755
Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. Фото: vk.com/public53130755

По результатам опроса Tvil.ru, города-герои Санкт-Петербург и Севастополь признаны самыми желанными городами для поездки на День Победы.

За Петербург проголосовали 19% опрошенных, за Севастополь отдали свои голоса — 36% респондентов.

В первую пятерку городов России, куда хотят оправиться в путешествие на День Победы, также вошли: Сочи (17%), Москва (13%) и Феодосия (11% опрошенных).

По данным Tvil.ru, туристы отдыхают на майские праздники в этом году в Санкт-Петербурге, в среднем, 3,5 дня и тратят на аренду жилья 3,3 тысячи рублей в день.

В Севастополь туристы едут на аналогичный период, но тратят чуть меньше — 2,6 тысяч рублей в день.

В Феодосии — 4 дня (1,9 тысяч рублей в сутки), в Сочи — 7 дней (1,9 тысяч рублей в день), в Москве — 4 дня (3,4 тысячи рублей в день).

В списке городов, привлекательных на День Победы, туристы отметили Казань и Псков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Forbes составил рейтинг богатых семей Кремля и Белого дома.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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Петербург и Севастополь — самые желанные города на День Победы