Петербург и Севастополь — самые желанные города на День Победы

По результатам опроса Tvil.ru, города-герои Санкт-Петербург и Севастополь признаны самыми желанными городами для поездки на День Победы.

За Петербург проголосовали 19% опрошенных, за Севастополь отдали свои голоса — 36% респондентов.

В первую пятерку городов России, куда хотят оправиться в путешествие на День Победы, также вошли: Сочи (17%), Москва (13%) и Феодосия (11% опрошенных).

По данным Tvil.ru, туристы отдыхают на майские праздники в этом году в Санкт-Петербурге, в среднем, 3,5 дня и тратят на аренду жилья 3,3 тысячи рублей в день.

В Севастополь туристы едут на аналогичный период, но тратят чуть меньше — 2,6 тысяч рублей в день.

В Феодосии — 4 дня (1,9 тысяч рублей в сутки), в Сочи — 7 дней (1,9 тысяч рублей в день), в Москве — 4 дня (3,4 тысячи рублей в день).

В списке городов, привлекательных на День Победы, туристы отметили Казань и Псков.