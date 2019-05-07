Школьник упал со второго этажа заброшенного Дома культуры

В Интернете рассказывают, что раньше в здании был клуб военной части. Фото: Google.Maps

В Интернете рассказывают, что раньше в здании был клуб военной части. Фото: Google.Maps

Мальчика доставили в больницу из Красного Села с переломами.

В понедельник вечером в детскую больницу №19 из Красного Села привезли школьника с травмами в тяжелом состоянии. Мальчик упал с высоты второго этажа, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга во вторник 7 мая.

Как сообщили в полиции Красносельского района Петербурга, 14-летний школьник залез в здание заброшенного Дома культуры на Геологической улице. Он объяснил, что играл с друзьями в здании и по неосторожности сам свалился на землю.

В Интернете некоторые пользователи рассказывают, что раньше в здании 75 на Геологической улице располагался не Дом культуры, а клуб военной части — здания по соседству когда-то были казармами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге госпитализировали школьницу с острым алкогольным отравлением и травмой головы.