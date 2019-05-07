Минтруд опубликовал график праздничных дней на следующий год

Выходные 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая. Фото: PIxabay

Выходные 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая. Фото: PIxabay

Предложение по переносу выходные в 2020 году подготовило и представило Министерство труда и социальной защиты.

Сегодня, 7 мая, на федеральном портале нормативных правовых актов появился проект постановления правительства о выходных на следующий год.

В связи с совпадением нескольких праздничных дней и выходных было решено осуществить следующий механизм переноса: нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 4 и 5 мая, понедельник и вторник.

В 2020 году выходными днями будут следующие:

С 1 по 8 января по случаю Нового года

С 22 по 24 февраля — в связи с Днем защитника Отечества

С 7 по 9 марта — международный женский день

С 1 по 5 мая — в честь Дня весны и труда

С 9 по 11 мая — День Победы

С 12 по 14 июня — по случаю празднования Дня России

4 ноября — День народного единства.

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