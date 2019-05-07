Минтруд опубликовал график праздничных дней на следующий год

Предложение по переносу выходные в 2020 году подготовило и представило Министерство труда и социальной защиты.
Сегодня, 7 мая, на федеральном портале нормативных правовых актов появился проект постановления правительства о выходных на следующий год.
В связи с совпадением нескольких праздничных дней и выходных было решено осуществить следующий механизм переноса: нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 4 и 5 мая, понедельник и вторник.
В 2020 году выходными днями будут следующие:
- С 1 по 8 января по случаю Нового года
- С 22 по 24 февраля — в связи с Днем защитника Отечества
- С 7 по 9 марта — международный женский день
- С 1 по 5 мая — в честь Дня весны и труда
- С 9 по 11 мая — День Победы
- С 12 по 14 июня — по случаю празднования Дня России
- 4 ноября — День народного единства.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Минздраве дали советы по борьбе с аллергией.