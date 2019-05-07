Проект станции метро «Шуваловский проспект» создадут за 18 млн рублей

Проекция должна быть проведена до 20 сентября. Фото:
Проекция должна быть проведена до 20 сентября. Фото: "Метрострой"

Организация «Ленметрогипротранс» выиграла конкурс на проектирование станции петербургского метрополитена «Шуваловский проспект».

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подвел итоги проведенного конкурса, который определял подрядчика для разработки проектной документации по строительству продолжения фиолетовой линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект».

Первоначальная сумма контракта была 23,77 миллионов рублей. Однако «Ленметрогипротранс» взял предложение за сумму в чуть менее 18 миллионов рублей.

Подрядчик будет проводить инженерные изыскания на данной территории, создаст проектные решения, продумает полный объем организационно-технических мероприятий. Всё это должно быть выполнено до 20 сентября 2019 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Храм в Новодевичьем монастыре планируют реставрировать за 200 млн.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
конкурс Ленметрогипротранс Шуваловский проспект
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Проект станции метро «Шуваловский проспект» создадут за 18 млн рублей
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