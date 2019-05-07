На майские праздники из Петербура в Москву пустят дополнительные поезда «Ласточки»

Во время майских праздников между Петербургом и Москвой будут двигаться дополнительные «Ласточки». Поезда станут курсировать из-за высокого спроса на данный маршрут.

В РЖД сообщают, что электропоезда будут возить пассажиров 8, 9, 11 и 12 мая. На рельсы поставят сдвоенные составы, состоящие из 10 вагонов каждый.

Билеты на поезда уже в продаже. Стоимость обычного взрослого – 1702 рубля. Но на маршруте действуют скидочные акции и прдложения.

Так, при покупке билетов для пассажиров в возрасте младше 21 года и старше 60 лет стоимость будет снижена на 30%. А при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снизится на 20%.

Отметим, время в пути займет около восьми часов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском метро рассказали о ночлеге поездов.