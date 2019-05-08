Выборг получит 3 тысячи новых фонарей

До конца июня в Выборге появится 3 тысячи новых фонарей. Пока на улицах города установили только 268 единиц, сообщает администрация Выборгского района Ленобласти.

Новые фонари уже работают в центре Выборга, в том числе на улицах Вокзальная, Димитрова, 1-я Бригадная, 2-я Бригадная, 3-я Бригадная, 4-я Бригадная, Центральная, Крутая, Судостроительная, Новокарьерная и др. Около половины из них было подключено за период майских праздников.

Сейчас монтажные работы по освещению ведутся на улице Октябрьской и Хельсинском шоссе.

До конца июня в рамках энергосервисного проекта в эксплуатацию сдадут 3 тысячи фонарей, что позволит запустить в Выборге автоматизированную систему управления освещением.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге прошел фестиваль водных фонариков.