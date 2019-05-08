Ученые выяснили, что янтарь подделывали еще в бронзовом веке

Археологи из Университета Севильи проанализировали шесть янтарных бусин, извлеченных из доисторических могил.

Две бусины были найдены в пещерной гробнице 5000-летней давности, известной как Ла Молина на юге Испании, и четыре — в погребениях возрастом 4000-лет. Все захоронения свидетельствовали о высоком статусе погребенных.

Выяснилось, что все бусины, похоже, были подделкой под янтарь. Они были сделаны из сосновой смолы, наслоенной на раковину моллюска, или семена.

Археологи предполагают, что настоящие янтарные бусы, возможно, было трудно приобрести, даже для людей с высоким статусом, и люди, похороненные в могилах, вероятно, были не настолько богаты, как хотели казаться.

Другая возможность, по мнению исследователей, заключается в том, что поддельные янтарные бусы продавались недобросовестными торговцами. По словам ученых, химический анализ других, предположительно, древних янтарных артефактов может выявить дополнительные подделки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что археологи расследовали подробности древней резни на Аляске.