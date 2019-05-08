Для российских учителях разработают пособие по поведению в соцсетях

Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Минпросвещения рассматривает необходимость создания рекомендации для учителей по использованию своих страниц в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Ольгу Васильеву.

По словам Васильевой, из-за распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа вопрос имиджа педагогов в наше время стал особенно важен.

«Методику поведения» планируют разработать в новом учебном году. В регионы правила поступят к началу 2019–2020 учебного года.

Отметим, что идея разработать рекомендации появилась на фоне инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что учительницу русского языка и литературы в одной из школ Барнаула вынудили уволится из-за фотографии в легком платье и купальнике, размещенной в социальной сети.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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