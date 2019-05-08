Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян не знают о своем ВИЧ-статусе

Первым шагом к лечению ВИЧ является ранняя диагностика.
В Роспотребнадзоре заявили, что четверть россиян, а это 25% населения, не знают о своем ВИЧ-статусе. Такие данные разместили на сайте ведомства.
Также сотрудники надзорного ведомства сообщают, что узнать свой статус поможет ранняя диагностика. Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию ВИЧ, сообщает Роспотребнадзор.
Для россиян с 13 по 17 мая Роспотребнадзор планирует провести акцию СТОПВИЧ/СПИД. Будет организована горячая линия, благодаря которой россиян смогут получить консультацию специалиста-эпидемиолога ведомства. Линия будет работать круглосуточно.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые стали на шаг ближе к тому, чтобы научиться лечить ВИЧ.