Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян не знают о своем ВИЧ-статусе

Для россиян с 13 по 17 мая Роспотребнадзор планирует провести акцию СТОПВИЧ/СПИД. Фото: https://pixabay.com

Для россиян с 13 по 17 мая Роспотребнадзор планирует провести акцию СТОПВИЧ/СПИД. Фото: https://pixabay.com

Первым шагом к лечению ВИЧ является ранняя диагностика.

В Роспотребнадзоре заявили, что четверть россиян, а это 25% населения, не знают о своем ВИЧ-статусе. Такие данные разместили на сайте ведомства.

Также сотрудники надзорного ведомства сообщают, что узнать свой статус поможет ранняя диагностика. Своевременная антиретровирусная терапия позволяет контролировать распространение вируса и остановить эпидемию ВИЧ, сообщает Роспотребнадзор.

Для россиян с 13 по 17 мая Роспотребнадзор планирует провести акцию СТОПВИЧ/СПИД. Будет организована горячая линия, благодаря которой россиян смогут получить консультацию специалиста-эпидемиолога ведомства. Линия будет работать круглосуточно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые стали на шаг ближе к тому, чтобы научиться лечить ВИЧ.