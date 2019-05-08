Белуха-шпион из Петербурга была замечена с мобильным телефоном в зубах

Специалисты в свою очередь предполагают, что, скорее всего, это обычная белуха. Фото: https://kaprizylka.ru

Специалисты в свою очередь предполагают, что, скорее всего, это обычная белуха. Фото: https://kaprizylka.ru

Белуха спасла iPhon и отдала его владелице устройства.

Правда точно не установлено, что это была именно та белуха, которая недавно приплыла в Петербург с GoPro на голове. Как пишет “Лента.ру”, инцидент произошел в Норвегии. Иза Опдал уронила iPhone в воду, когда вместе с друзьями плавала на лодке недалеко от норвежского города Хаммерфест.

Тут из воды вынырнула белуха и вернула устройство хозяйке. Возможно, это была та самая белуха, которую в конце апреля заметили у берегов Норвегии в обвесе с надписью “Оборудование Санкт-Петербурга”.

Специалисты в свою очередь предполагают, что, скорее всего, это обычная белуха, поскольку она дружелюбно относится к людям. Из шпионского у нее только надпись.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургская “белуха-шпион” осталась в Норвегии.