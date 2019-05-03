Петербургская «белуха-шпион» осталась в Норвегии

Животное уже несколько дней не хочет оттуда уплывать.

Об этом стало известно третьего апреля. Норвежские рыбаки обнаружили белуху еще неделю назад. Она привлекла их внимание в том числе из-за ремня с креплением для камеры. В Норвегии решили, что белуху использовали для шпионажа российские специалисты ВМС. Они уверяют, что военные тренируют китов для этих целей. Когда экспертам удалось подобраться к животному, на ремне они обнаружили надпись «Оборудование Санкт-Петербурга».

Все крепления с кита сняли и отпустили животное вновь в воду. Вопреки ожиданиям специалистов, белуха осталась плавать в Норвегии. Теперь все переживают о дальнейшей судьбе животного – дело в том, что ему грозит гибель в такой близости к людям. Если она не уплывет сама в ближайшее время, то ее, скорее всего, отправят в заповедник в Исландии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что норвежские рыбаки выловили белуху с оборудованием из Санкт-Петербурга.