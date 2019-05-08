«Зенитовцы» возложили цветы на Пискаревском кладбище

"Зенит" приехал на кладбище с цветами. Фото: https://fc-zenit.ru/

Футболисты отправились туда сразу после утренней тренировки.

«Сине-бело-голубые» отправились на Пискаревское кладбище сегодня, восьмого мая. Футболисты ездят на возложение цветов каждый год и это – не стал исключением, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ФК «Зенит». Впереди траурной колонны шли Бранислав Иванович и Александр Анюков – вице-капитан и защитник команды. Ко взрослым футболистам присоединились ребята из Академии 2002 года рождения. Со «зенитовцами» поехал также и главный тренер – Сергей Семак. Ребята привезли корзины, а также гвоздики.

Напоминаем, что на Пискаревском кладбище захоронены жертвы блокады и воины Ленинградской фронта. По некоторым данным, там покоятся более полумиллиона человек, а некоторые эксперты и вовсе уверены, что под землей находится как минимум три миллиона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за порядком в День Победы будут следить более 1700 сотрудников Росгвардии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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