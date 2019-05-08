За порядком в День Победы будут следить более 1700 сотрудников Росгвардии

В контроле за порядком также задействованы работники частных охранных предприятий. Фото: https://copy.spb.ru

В контроле за порядком также задействованы работники частных охранных предприятий. Фото: https://copy.spb.ru

За порядком будут следить на параде на Дворцовой площади, также под контролем будет проезд ветеранов на ретро-автомобилях по Невскому проспекту.

Помимо этого, сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области совместно с полицией примут участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности во время шествии “Бессмертного полка”, праздничных концертов на Иссакиевской и Дворцовой площади.

В контроле за порядком также задействованы более 800 военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ и работники частных охранных предприятий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что репетиция Парада Победы на Дворцовой площади собрала более 150 тысяч зрителей.