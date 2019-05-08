Репетиция Парада Победы на Дворцовой площади собрала более 150 тысяч зрителей

Парад Победы 9 мая в Петербурге начнется в 10:00. Фото: https://vk.com/public53130755
Парад Победы 9 мая в Петербурге начнется в 10:00. Фото: https://vk.com/public53130755

Всего в городе провели пять репетиций Парада Победы.

В общей сложности репетиции посетили более 150 жителей и гостей Петербурга. Об этом сообщили военнослужащие Западного военного округа.

Военные провели пять репетиций Парада Победы. Помимо этого, военный оркестр в составе 350 музыкантов провел более 30 открытых тренировок. Военнослужащие сообщают, что в репетициях приняли участие порядка 4,5 военнослужащих, 120 единиц техники, а также более 20 самолетов и вертолетов.

Все репетиции прошли без происшествий, а просмотр для зрителей был для людей максимально комфортным.

Напомним, что Парад Победы 9 мая в Петербурге начнется в 10:00. Он пройдет по традиции на Дворцовой площади.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что впервые Парад Победы на Дворцовой будет сопровождать звонарь православного храма.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Репетиция Парада Победы на Дворцовой площади собрала более 150 тысяч зрителей