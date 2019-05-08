Впервые Парад Победы на Дворцовой будет сопровождать звонарь православного храма

Военнослужащие и военная техника пройдут по главной площади Петербурга под сопровождение передвижной звонницы.

Звонарь Храма Владимирской иконы Божией матери совместно с военным оркестром исполнят произведение “Славься” Михаила Глинки. Об этом сегодня сообщили сотрудники Западного военного округа.

Такое необычное музыкальное сопровождение будет звучать на Параде Победы в Петербурга впервые. Напомним, что торжественный Парад начнется на Дворцовой площади в 10:00.

Произведение будет исполнено под завершение приветствия парадных расчетов. Приветственное слово будет держать командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

Напомним, что в торжественном Параде Победы примут участие свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолётов и вертолётов.

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