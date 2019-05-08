Где в Ленобласти пройдёт акция «Бессмертный полк»

В День Победы, 9 мая, в Ленинградской области пройдет ряд праздничных мероприятий, включая всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Тихвин с визитом посетит Губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Ленобласти:

9.00 – в Выборге на Рыночная площадь – Красная площадь;

10.00 ­– во Всеволожске (Юбилейная площадь – Всеволожский проспект – Колтушское шоссе – Дорога Жизни – Румболовская гора);

10.30 – в Волосово (площадь Советов — проспект Вингиссара — площадь перед досуговым центром «Родник»);

10.30 – в Пикалево (площадь Комсомола – улица Советская – Братское захоронение);

10.30 – в Киришах (проспект Ленина – памятник «Защитникам Киришской земли»);

10.45 — в Бокситогорске (улица Социалистическая – улица Комсомольская – улица Советская – Школьная площадь);

11.00 – в Приозерске (улица Калинина – Центральная площадь)

11.00 – в Сосновом Бору (улица Солнечная – улица 50-летия Октября – улица Ленинградская – площадь Победы);

11.00 – в Кингисеппе (проспект Карла Маркса – «Роща Пятисот»);

11.30 – в Лодейном Поле (улица Урицкого – проспект Ленина);

11.30 – в Сланцах (улица Кирова – воинское захоронение «Северная окраина»);

12.00 – в Луге (площадь Мира – мемориал «Павшим Героям»);

12.00 – в Подпорожье (улица Горького – Братское захоронение);

12.00 – в Волхове (площадь у Дома культуры «Железнодорожник» — сквер «Славы»);

12.00 – в Тихвине (площадь Мерецкова — улица Карла Маркса — площадь Свободы);

12.00 – в Тосно (проспект Ленина – памятник Воину-освободителю);

12.45 – в поселке Синявино, Кировского района (мемориальный комплекс «Синявинские высоты»);

13.00 – в деревне Гостилицы, Ломоносовского района (Гостилицкий мемориал – Гора Колокольня);

13.30 – в Кудрово (пересечение улицы Английской и Европейского проспекта – Мега парк);

15.00 ­– в Гатчине (проспект 25 Октября – улица Гагарина – Гатчинский дворец).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов пройдет по Невскому вместе с участниками акции “Бессмертный полк”.