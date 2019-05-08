Петербуржцы делятся видео с победного шествия и жалуются на пробки

Парад стал причиной пробок и недовольств.

В преддверии Дня победы начались праздничные мероприятия – одно из них состоялось сегодня, восьмого мая, в Невском районе Санкт-Петербурга. Участники шествия прошли от Ледового дворца до районного социально-культурного центра на Подвойского, 38, передает издание «Фонтанка», ссылаясь на администрацию района. Несмотря на то, что автомобилисты были заранее предупреждены о параде, все равно образовались пробки. Даже спустя некоторое время после окончания мероприятия, «Яндекс. Навигатор» показывал, что дороги остаются перегруженными. Сейчас все ограничения движения сняты.

Пока автомобилисты жаловались на пробки, петербуржцы либо принимали участие, либо смотрели на происходящее. Некоторые даже поделились видео.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что для петербуржцев в День Победы включат светомузыкальные фонтаны. Уже завтра, девятого мая, в Санкт-Петербурге планируется множество мероприятий, так что в центр города на машине лучше не ехать.