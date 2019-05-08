Для петербуржцев в День Победы включат светомузыкальные фонтаны

Светомузыкальное шоу можно будет увидеть не только в праздничный день. Фото: https://pixabay.com
Светомузыкальное шоу можно будет увидеть не только в праздничный день. Фото: https://pixabay.com

Один из них будет работать в Кронштадте, а другой можно будет увидеть на площади Ленина.

К параду на Дворцовой площади, шествию на Невском проспекте, концентрам на главной площади и не только, а также к салюту добавятся и светомузыкальные фонтаны. Гости города и жители Петербурга смогут наблюдать работу таких фонтанов на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также Кронштадте. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

В “Водоканале” рассказали о работе подобных фонтанов. Они оснащены акустикой и цветной подсветкой. Специальная система управления включает струи фонтана в определённой последовательности.

Стоит ответить, что фонтан в Петербурге планируют включать ежедневно с 10:00 до 23:00. Световое и музыкальное шоу можно будет наблюдать в 12:00 и 22:00.

В Кронштадте фонтан, расположенный на Советской улице, будет демонстрировать светомузыкальное шоу в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что впервые Парад Победы на Дворцовой будет сопровождать звонарь православного храма.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Для петербуржцев в День Победы включат светомузыкальные фонтаны
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