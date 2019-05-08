«Зенит» планирует купить полузащитника из Нидерландов

Стоимость игрока оценивают в пять миллионов евро.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. Речь идет о футболисте по имени Гус Тил, который играет за «АЗ Алкмар». О том, что «Зенит» думает над покупкой футболиста, сообщило издание De Telegraaf. Пока что никакой официальной информации не поступало.

Уточняется также, что за Тила готов побороться «Спартак». Все это – лишь слухи, которые, вполне возможно, могут оказаться правдой. Какой футбольный клуб выберет футболист – остается лишь гадать.

Напоминаем, что Гусу Тилу 21 год. Во время последнего сезона игрок забил 11 голов, а также отдал пять результативных передач.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в команде. Сегодня стало известно о том, что игрока признали виновным в побоях и хулиганстве. Ему грозит реальный срок и наказание в виде лишения свободы. Несмотря на осенний инцидент, многие поддерживают Кокорина, другие же не хотят его больше видеть в составе «Зенита».