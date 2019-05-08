Ленобласть потратит 45 млн рублей на парки и скверы

Всего на благоустройство в 2019 году хотят выделить около одного миллиарда рублей.

Об этом стало известно восьмого мая. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже подписал соответствующее постановление. Средства выделят для благоустройства городов-победителей в конкурсе «Формирование комфортной городской среды», сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе правительства региона.

Так, около 10 миллионов рублей получит Приозерск для приведения в порядок парка, 4,7 миллиона рублей – Тихвин, чтобы улучшить территорию у Вязитского ручья и пруда Таборы. Сосновый Бор сможет потратить 9,5 миллионов рублей на комплексное благоустройство сквера, а Волхов улучшит парк на 4,4 миллиона. Уточняется, что деньги направят также на реализацию проектов в Гатчине, Ивангороде и Подпорожье.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленинградская область получит федеральный грант на благоустройство.