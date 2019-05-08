Стало известно, сколько ветеранов проживает в России

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

В Петербурге проживает около 125 тысяч ветеранов. Фото: pixabay.com

Их осталось почти 1,3 миллионов человек.

Об этом стало известно в преддверии Дня победы, восьмого мая. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что всего в стране проживает 1,28 миллионов инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним. При этом насчитывается 75,5 тысяч людей, участвующих в военных действиях. Что касается жителей блокадного Ленинграда, то в живых осталось 96,3 тысячи человек.

Ведомство также подсчитало, что в стране проживает почти 104 тысячи несовершеннолетних узников фашизма, а вот совершеннолетних осталось только 144 человека.

Уточняется, что ветеранов стараются хорошо обеспечивать всем необходимым – некоторые из них ежемесячно получают до 43,5 тысяч рублей. В День победы им обещают выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ветеранам и блокадникам первым вручили «Единые карты петербуржцев».