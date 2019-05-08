Сборная России по хоккею прилетела в Словакию

В аэропорту их встречали болельщики, которые просили автографы.

О том, что хоккеисты прилетели в Братиславу, стало известно вечером восьмого мая. Россияне прибыли в Словакию, чтобы принять участие в чемпионате мира, который начнется 10 мая и продлится 16 дней, передают РИА Новости. К слову, некоторые матчи пройдут в Кошице.

Из самолета сборная вышла в восемь часов вечера. В ее составе – 26 хоккеистов, а в заявку на турнир разрешается включить 25 человек. Владислав Гавриков, являющийся защитником «Коламбуса», присоединиться к россиянам уже завтра, 10 числа.

В сеть уже попали видеозаписи с хоккеистами – люди пишут, что Евгений Малкин был приветлив и всем раздавал автографы, а вот Алексей Овечкин поспешил скрыться.

Напоминаем, что во время первого матча сборная России встретится со сборной Норвегии уже в пятницу.

Вот КАК в Словакии любят Малкина pic.twitter.com/CPvGETdj80 — Семён Галькевич (@galkevich32) 8 мая 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что российская бегунья Савина прикинулась украинкой и была дисквалифицирована на 12 лет.