Специалисты назвали 10 самых продаваемых автомобилей в мире

Чтобы выяснить это, им пришлось проанализировать статистику продаж более 60 моделей различных мировых брендов.

Список опубликовало издание Autocar. Журналисты решили, что первого места достойна Toyota Corolla. Первую машину продали в 1966 году – с тех пор их реализовали около 45,5 миллионов.

На второй строчке оказался Ford F-Series, который существует значительно меньше, а продаж у него почти в два раза меньше, чем у Toyota Corolla. Эксперты отметили, что модель можно назвать одной из самых успешных за всю историю компании.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf — эта модель разошлась тиражом 34,8 миллионов экземпляров.

Также в список попали Opel/Vauxhall Corsa, ВАЗ-2105, Honda Civic, Renault Clio, Hundai Elantra, BMW 3 Series и Oldsmobile Cutlass.

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