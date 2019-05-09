Кадыров возмущен приговором Кокорина и Мамаева

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров крайне недоволен обвинительным приговором, который был вынесен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы вынес наказание, согласно которому братья Александр и Кирилл Кокорин получили лишение свободы сроком 1,5 года с отбыванием в колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — по 1 году и 5 месяцев, передает РБК.

Государственное обвинение настаивало именно на таких сроках.

Однако Кадыров заявил, что большая ошибка, которую совершили полузащитник «Краснодара» и нападающий «Зенита» могла произойти в жизни каждого человека. Кроме того, Кадыров ранее уже говорил о том, что готов пригласить футболистов в местный «Ахмат».

Однако глава Чеченской республики заметил, что законность приговора сомнений у него не вызывает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Сергей Семак заявил, что хотел бы видеть Кокорина в команде.