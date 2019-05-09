К осени в Приморском районе откроют два детских сада

Соцучреждения примут до 120 детей: в каждому саду будет по три группы.

Служба госнадзора и экспертизы разрешила вводить в эксплуатацию ЖК “Море Океан”. На пересечении Яхтенной, Оптиков и Богатырского уже осенью заработают два детских сада, сообщили в Смольном. Они смогут принять до 120 детей.

В садах хотят создать по три группы детей: от 3 до 4 лет, затем 4-5 лет и подготовительные старшие группы для детей до 7 лет. Каждую группу обеспечат отдельной детской площадкой — плюс обеспечат спортивные зоны.

Население Приморского района Петербурга составляет 568 тысяч человек — больше, чем во всех остальных, так что социальная инфраструктура ему нужна всегда. На один км2 приходится свыше 5 тысяч человек. Площадь района составляет 109 км2.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Приморском районе Петербурга дали название проезду.