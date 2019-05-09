На КАД Петербурга на 3 дня закроют одну полосу

Ограничения вступают в силу завтра — дороги нужно выровнять.

Завтра на КАД Петербурга закроют одну полосу движения от “Нарвы” до развязки с дорогой “Стрельна — Пески”, передают Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 9 мая. Дорожное покрытие будут ремонтировать с 10 по 13 мая.

На этом участке (а именно км+706 до км 86+060) выровняют дорогу — рабочие займутся устранением колейности. Ехать нельзя будет по первой и по полосе безопасности. Для автомобилей введут ограничение по скорости до 50 км/час.

На месте поставят временные знаки, световые сигналы и заграждения. В ФКУ Упрдор “Север-Запад” уточнили, что работы на КАД Санкт-Петербурга будут идти круглосуточно, чтобы восстановить нормальное движение как можно скорее.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном показали схему ограничения движения в Петербурге на 9 мая.