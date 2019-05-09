Петербургский «Зенит» поздравил россиян с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, петербургский футбольный клуб «Зенит» официально поздравил всех с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравление от сине-бело-голубых было опубликовано на официальном сайте клуба «Зенит». Представители футбольного клуба отметили, что героический подвиг ветеранов — это крайне важный момент в истории нашей страны для всех поколений. Также «Зенит» подчеркнул, что этот подвиг никогда не будет забыт.

Футболисты поблагодарили тех, кто отважно сражался и боролся до последнего, кто отдавал свои жизни в военные годы «Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира», — сказано в поздравлении.

В честь праздника «Зенит» в официальном аккаунте в Twitter вспомнил о своей истории в годы с 1947 по 1998.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Мигель Данни приедет на вручение кубка «Зениту».