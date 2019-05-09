Ко дню Победы раскрыли рецепт блокадного хлеба в Ленинграде

Сначала ржаную муку заменяли жмыхом, затем в ход пошла древесина.

В центре исследования питания, биотехнологии и безопасности пищи назвали рецепт блокадного хлеба по случаю праздника 9 мая. При его приготовлении исходили из имеющегося сырья.

Вместо ржаной муки в ход шел жмых (продукт, получаемый после отжима масла из семян) льна, ячменя, конопли, подсолнуха; любая другая мука; солод, отруби, мучная пыль, лузга и другие отходы производства. Их использовали как по отдельности, так и мешая по пять-шесть видов.

Над рецептом работали в лаборатории треста хлебопечения Ленинграда. С конца 1941 по начало 1942 рецепт менялся чуть ли не каждый день. Наконец в ход пошла химически обработанная древесина и кора деревьев. Необходимость в них отпала, когда заработала Дорога Жизни.

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