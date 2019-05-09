У Казанского собора прошла акция “Народный хор Победы”

Акция началась в 12:00 и завершилась около 12:40. Фото: Gazeta.SPb
Акция началась в 12:00 и завершилась около 12:40. Фото: Gazeta.SPb

Жители Петербурга спели 10 песен о войне — гостям раздавали книжки со словами.

Жители Санкт-Петербурга собрались у Казанского собора — там сегодня в честь праздника 9 мая прошла акция “Народный хор Победы”.

Видео: Gazeta.SPb

Горожане и гости города спели любимые песни о Великой Отечественной войне: гвоздем программы стала самая любимая среди петербуржцев песня — “День Победы”. В конце ее исполнили дважды.

Фото: Gazeta.SPb

Акция началась в 12:00 и завершилась около 12:40. Корреспондент Gazeta.SPb передает, что всего горожане спели 10 военных песен. Гостям раздавали свежеотпечатанные книжки со словами, чтобы подпевать могли все.

Фото: Gazeta.SPb

Сейчас люди постепенно расходятся от Казанского собора. Следующим пунктом в праздничной программе станет проезд ветеранов по Невскому проспекту Петербурга в старинных автомобилях. Погода на 9 мая выдалась ясная и солнечная: в городе +14.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге закончился парад на Дворцовой площади.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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