Определили место, где будет погребен журналист Сергей Доренко

Сергею было 59 лет. Фото: Сергей Доренко / Инстаграм

Сергею было 59 лет. Фото: Сергей Доренко / Инстаграм

Погибшего в центре Москвы на мотоцикле журналиста Сергея Доренко похоронят в столице.

Стало известно, где попрощаются с скончавшимся главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Церемония похорон состоится на территории Троекуровского кладбища, сообщает РИА «Новости». Дата похорон пока не определена, о ней оповестят дополнительно.

По предварительным данным, в момент, когда известный журналист ехал на мотоцикле, ему стало плохо. Он, не удержав равновесие, упал с транспортного средства. Мотоцикл занесло налево и протащило несколько метров по встречной полосе. Очевидцами была вызвана бригада скорой помощи, однако Доренко врачам спасти не удалось.

Отметим, что на Троекуровском кладбище похоронены также Любовь Полищук, Анна Политковская, Борис Немцов, Владислав Галкин и другие знаменитые люди.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Доренко погиб в Москве, упав с мотоцикла.