Британский пенсионер обвинил клуб из АПЛ в краже логотипа

Британский пенсионер Питер Дэвис подал в суд на английский футбольный клуб «Вулверхэмптон», играющего в премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Мужчина утверждает, что рисунок головы волка в шестиугольнике он нарисовал для конкурса в галерее Вулверхэмптона, будучи ещё школьником. Идея появилась после того, как учитель попросил изобразить теорему Паскаля.

В своем иске Дэвис указал, что зарегистрировал логотип в 2016-м. В течение ближайших четырех дней в суде пройдут разбирательства по этому делу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что впервые в истории в финалах еврокубков сыграют только английские команды. В полуфинальных играх Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл каталонскую «Барселону», а «Тоттенхэм» дожал нидерландский «Аякс».

В играх ½ финала Лиги Европы «Арсенал» оба матча выиграл у «Валенсии», а «Челси» победил «Айнтрахт» в серии пенальти.