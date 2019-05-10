Британский пенсионер обвинил клуб из АПЛ в краже логотипа

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Британский пенсионер Питер Дэвис подал в суд на английский футбольный клуб «Вулверхэмптон», играющего в премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт».

Мужчина утверждает, что рисунок головы волка в шестиугольнике он нарисовал для конкурса в галерее Вулверхэмптона, будучи ещё школьником. Идея появилась после того, как учитель попросил изобразить теорему Паскаля.

В своем иске Дэвис указал, что зарегистрировал логотип в 2016-м. В течение ближайших четырех дней в суде пройдут разбирательства по этому делу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что впервые в истории в финалах еврокубков сыграют только английские команды. В полуфинальных играх Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл каталонскую «Барселону», а «Тоттенхэм» дожал нидерландский «Аякс».

В играх ½ финала Лиги Европы «Арсенал» оба матча выиграл у «Валенсии», а «Челси» победил «Айнтрахт» в серии пенальти.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Вулверхэмптон иск суд футбол
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