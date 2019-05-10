«Бессмертный полк» в Ленобласти объединил 260 тысяч человек

В акции принял участие губернатор региона Александр Дрозденко.
Шествие проходило во многих населенных пунктах Ленинградской области – в Выборге, Тихвине, Кудрово и других. Всего на улицы с портретами своих воевавших родственников вышли 260 тысяч человек. Известно, что больше всего участников было в Гатчине, где в «Бессмертном полку» прошлись примерно 25 тысяч человек, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленинградской области.
Не остался в стороне и глава региона Александр Дрозденко, который присоединился к акции в Тихвине. Он пришел с портретами своих дедов.
Напоминаем, что в Санкт-Петербурге в «Бессмертном полку» приняли участие около миллиона человек. По Невскому проспекту вместе со всеми шел врио губернатора Александр Беглов, который нес портреты дяди и отца.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» в Петербурге участвовали более миллиона человек.