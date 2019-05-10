Стало известно расписание игры сборной России по хоккею

Сегодня в Словакии начался чемпионат мира, который продлится до 26 мая.

Известно, что в эту пятницу состоится сразу четыре встречи. На льду встретятся сборные России и Норвегии – начало назначено на 17:15. Все билеты на зрелище в Братиславе уже проданы, но все желающие могут посмотреть трансляцию по Первому каналу. Сегодня также пройдет игра сборных Канады и Финляндии в Кошице, которая также начнется в 17:15.

На вечер запланированы еще две встречи – сборная США выйдет против Словакии, а сборная Чехии против команды Швеции сегодня, в 21:15. Трансляции этих матчей пройдут на каналах «Матч! Игра» и «Матч ТВ».

Напоминаем, что хоккеисты прибыли в Братиславу еще несколько дней назад – в аэропорту их встретили болельщики, которые просили сфотографироваться и автографы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019. В списке значатся пятеро игроков ЦСКА и трое игроков СКА.